CATANIA, INCENDIA PER VENDETTA LA BARACCA DOVE STA DORMENDO IL COGNATO. ARRESTATO

I Carabinieri della stazione Ognina e del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 40 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio e incendio doloso.

La tragedia si stava per consumare all’interno di un’abitazione di fortuna in via Bartolomeo Altavilla.

All’interno del manufatto, costruito in lamiera e assi di legno, vive un 45enne per volere del padre, deceduto lo scorso anno, che glielo costruì in adiacenza al suo immobile tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versava il figlio.

Purtroppo, l’uomo, dedito abitualmente all’uso di stupefacenti, per procurarsi il denaro utile all’acquisto di droga, si dedicava alla commissione di reati contro il patrimonio e sembra che tra i destinatari di questi furti ci fosse stato il cognato, marito della sorella, il quale la scorsa notte aveva patito il furto della batteria della propria Apecar.

Parente che, senza pensarci due volte, si è recato nei pressi della baracca appiccando il fuoco alla baracca noncurante che l’inquilino vi si trovasse dentro a dormire e che la struttura, come già detto, fosse stata costruita in adiacenza all’immobile in cui ora vive la vedova del defunto con la figlia 16enne.

Per fortuna, la vittima designata, destatasi grazie alle esalazioni del fumo, è riuscita a uscire dalla struttura prima che questa ricadesse su sé stessa distrutta dalle fiamme che per miracolo, grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco, non hanno intaccato l’immobile confinante.

I militari, intervenuti sul posto, hanno ricostruito immediatamente gli avvenimenti raffigurando un quadro probatorio nei confronti dell’arrestato. In particolare, i Carabinieri, dopo aver acquisito un messaggio vocale nel quale la moglie dell’incendiario preannunciava la vendetta del congiunto nei confronti del fratello, ritenuto, appunto, essere l’autore del furto della batteria dell’Apecar.

Difatti, i militari, recatisi immediatamente nell’abitazione del presunto autore del reato, hanno rinvenuto e sequestrato, nascosta nel sottoscala, una tanica da 10 litri piena per 1/3 di liquido infiammabile.

Autore del reato che, come se nulla fosse accaduto, si è presentato nei pressi della propria abitazione, distante una sessantina di metri dal luogo del delitto, riferendo agli investigatori di essere giunto sul posto a bordo del proprio motociclo.

Circostanza confutata immediatamente grazie al fatto che non aveva le chiavi con sé e che il motore del motoveicolo era completamente freddo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.