🔥 CATANIA, INCENDIO AL CANNIZZARO: PAURA NEL BLOCCO F3, NESSUN FERITO

CATANIA – Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi all’Ospedale Cannizzaro, dove un incendio ha interessato i locali tecnici tra il settimo e l’ottavo piano del monoblocco F3, area in cui si trova anche il reparto Grandi Ustioni.

L’allarme è scattato quando dalla copertura dell’edificio si è alzato del fumo, facendo attivare immediatamente la procedura antincendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale con una squadra, autobotte e autoscala, oltre alla Polizia di Stato e al personale del sistema 118.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno di un cavedio tecnico verticale tra il settimo e l’ottavo piano, dove passano condotte di gas medicali e impianti di climatizzazione. Le fiamme, in particolare, avrebbero interessato la copertura di una conduttura.

All’arrivo, i soccorritori hanno verificato l’assenza di pazienti nei locali direttamente coinvolti e hanno rapidamente circoscritto l’incendio, evitando conseguenze più gravi.

Evacuazione e sicurezza

In via precauzionale, alcuni livelli dell’edificio sono stati evacuati: 9 pazienti deambulanti e 5 allettati sono stati trasferiti con l’assistenza del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Altri pazienti sono stati temporaneamente accolti al Centro Congressi, mentre l’attività ambulatoriale del blocco F3 è stata sospesa.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato accertamenti strumentali, compresa l’analisi dei gas di combustione.

Nessun ferito, attività in ripresa

Fortunatamente, non si registrano feriti né casi di intossicazione. Dopo le verifiche di sicurezza e agibilità, è stato già avviato il ripristino delle attività sanitarie. Al momento, solo una parte del settimo piano resta temporaneamente inibita.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Il commento della direzione

«Ringraziamo medici, infermieri, operatori sanitari e la Polizia di Stato per la professionalità dimostrata nella gestione dell’emergenza», ha dichiarato il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Salvatore Giuffrida. «La priorità è stata mettere in sicurezza i pazienti e garantire un rapido ritorno alla normalità».