CATANIA: Incendio al palanesima, colonna di fumo nero - Le foto
***FLASH***Grosso incendio questa mattina al Pala NesimaIl rogo ha sviluppato una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanzaSul posto i vigili del fuocoIN AGGIORNAMENTO
A cura di Redazione
03 maggio 2018 09:42
