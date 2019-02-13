CATANIA: INCENDIO AL SETTIMO PIANO DI UNA PALAZZINA A LIBRINO, SUL.POSTO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
13 febbraio 2019 18:02
***FLASH***
Un incendio è divampato in una abitazione al settimo piano di una palazzina a Librino in viale Moncada.
L’allarme è scattato poco dopo le 17.15.
Due squadre VF sul posto, con autobotti, autoscala e carro logistico
Secondo quanto confermato dai VVff alcune persone sui balconi sono stati tratti in salvo a causa della elevata quantità di fumo sprigionata dall’incendio.
IN AGGIORNAMENTO