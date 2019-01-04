CATANIA: INCENDIO DI UN’ABITAZIONE, INTOSSICATI 3 BAMBINI E MORTO UN CANE

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania è stata allertata nella tarda mattinata di oggi, per un incendio abitazione al viale Bummacaro, 2 nel quartiere di Librino a C...

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania è stata allertata nella tarda mattinata di oggi, per un incendio abitazione al viale Bummacaro, 2 nel quartiere di Librino a Catania.

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento Sud, giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e a salvaguardare l’incolumità dell’intera famiglia che si trovava all’interno dell’appartamento.

Sul posto è stata inviata anche un’autoscala, il carro aria ed era presente anche personale sanitario del Servizio 118.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse nelle vicine abitazioni.

Dai primi accertamenti le cause dell’incendio sono accidentali, originatesi verosimilmente da una stufetta elettrica.

Tre bambini sono rimasti leggermente intossicati dal fumo generato dall’incendio.

Anche un cagnolino è rimasto intossicato del fumo e non è riuscito a sopravvivere.