CATANIA- INCENDIO IN TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO - VIDEO
AGGIORNAMENTO 16.30
La circolazione è tornata normale l'arteria è stata riaperta.
AGGIORNAMENTO 13.00
L'Anas comunica che il transito sulla Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente interdetto in prossimità del km 16, tra gli svincoli di Zia Lisa e Asse dei Servizi, a causa di un incendio. I veicoli provenienti da Messina dovranno uscire dall'autostrada allo svincolo Zia Lisa, quelli provenienti da Siracusa, invece, allo svincolo dell’Asse dei Servizi.
Un incendio di sterpaglie sulla Tangenziale di Catania, all'altezza dello svincolo Zia Lisa sta creando non pochi problemi agli automobilisti in transito. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno lambito la carreggiata con il rischio concreto di provocare incidenti stradali soprattutto per la visibilità ridotta. Il fumo ha invaso anche la carreggiata opposta creando inevitabili rallentamenti.
Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco