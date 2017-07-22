CATANIA- INCENDIO IN TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO – FOTO

Un incendio di sterpaglie sulla Tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo San Giovanni Galermo sta creando non pochi problemi agli automobilisti in transito. Le fiamme, sospinte dal vento,...

Un incendio di sterpaglie sulla Tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo San Giovanni Galermo sta creando non pochi problemi agli automobilisti in transito. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno lambito la carreggiata con il rischio concreto di provocare incidenti stradali soprattutto per la visibilità ridotta. Il fumo ha invaso anche la carreggiata opposta creando inevitabili rallentamenti.

IN AGGIORNAMENTO