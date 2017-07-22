95047

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2017 17:42
CATANIA- INCENDIO IN TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO – FOTO -
Dintorni
Un incendio di sterpaglie sulla Tangenziale di Catania, all’altezza  dello svincolo San Giovanni Galermo  sta creando non pochi problemi agli automobilisti in transito. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno lambito la carreggiata con il rischio concreto di provocare incidenti stradali soprattutto per la visibilità ridotta. Il fumo ha invaso anche la carreggiata opposta creando inevitabili rallentamenti.

IN AGGIORNAMENTO

 

