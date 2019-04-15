CATANIA: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO DI VIALE MONCADA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Momenti di paura al viale Moncada, a Librino.Secondo alcune segnalazioni, infatti, all’altezza del civico 2 dell’omonima via, esattamente al 10° piano, da qualche minuto e a causa di un corto circuito...

Secondo alcune segnalazioni, infatti, all’altezza del civico 2 dell’omonima via, esattamente al 10° piano, da qualche minuto e a causa di un corto circuito che avrebbe interessato lo scaldabagno dell’abitazione, è in atto un incendio in uno degli appartamenti di uno dei tanti palazzi della zona.

Sul posto sono già arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco di Catania che stanno lavorando per la messa in sicurezza dell’appartamento.

Folla di residenti del palazzo e di altri abitanti delle case vicine si è riversata in strada.

Presenti anche due ambulanze, giunte in via precauzionale.

Le immagini girate da una operatrice del centro "Talita Kum" che si trova nello stesso stabile