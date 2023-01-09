AGGIORNAMENTOOggi pomeriggio, intorno alle 15,10, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, è giunta una richiesta di soccorso per l'incendio di un' abitazione in vi...

AGGIORNAMENTO

Oggi pomeriggio, intorno alle 15,10, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, è giunta una richiesta di soccorso per l'incendio di un' abitazione in viale Angelo Vasta, 33 a Catania.

Sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dal Distaccamento Nord e dalla Sede Centrale, oltre all’autoscala e un'autobotte inviata a supporto dallo stesso Comando Provinciale.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, l'incendio aveva già interessato l'intera abitazione al primo piano dell'edificio condominiale.

A conclusione delle operazioni di spegnimento, all'interno dell'abitazione, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona.

I Carabinieri intervenuti stanno procedendo alle necessarie attività di verifica al fine di poter risalire alla sua identità.

L'abitazione dovrà considerarsi inagibile fino a quando non verranno eseguiti i necessari interventi di verifica alle strutture e agli impianti.

CATANIA, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: MUORE CARBONIZZATO UN UOMO DI 70 ANNI 1/3 Successivo »

