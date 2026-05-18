San Gregorio: palazzina in fiamme, due persone salvate dai Vigili del Fuoco
Catania, incendio in un edificio in via San Gregorio: due persone salvate dai Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella serata di ieri, per un incendio sviluppatosi in un edificio a quattro elevazioni, in via San Gregorio 65 a Catania.
Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile.
A supporto delle squadre sono state inviate un'autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale, oltre ad una squadra NBCR (specializzata in scenari nucleari, biologici chimici e radiologici), per la possibile presenza di monossido di carbonio.
Una persona presente nell'appartamento al piano rialzato, da dove verosimilmente si è generaro l'incendio, ed una donna abitante al piano superiore, sono stati portati in salvo dai Vigili del Fuoco e consegnati alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto.
Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.
Presenti anche militari dell'Arma dei Carabinieri