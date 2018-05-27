CATANIA: Incendio in un ex campo Rom
A cura di Redazione
27 maggio 2018 19:12
Dalle 16,20 di oggi, si è sviluppato un incendio in un ex campo Rom in via Acquicella Porto zona Bowling Playa.
Impegnati da parecchie ore per lo spegnimento una squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale VF di Catania e 3 autobotti per il rifornimento idrico.
Il campo Rom risulta abbandonato e lo spegnimento riguarda le vecchie baracche e notevoli quantità di rifiuti vari.
IN AGGIORNAMENTO