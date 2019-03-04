CATANIA: INCENDIO IN UN NEGOZIO DI VIALE IONIO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Questa sera, poco dopo le 18,00, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata per un incendio sviluppatosi all'interno di un negozio di stoffe e tessuti...

Sono state tempestivamente inviate 2 squadre dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Sud, oltre ad autoscale e autobotti di rincalzo.

Le squadre giunte sul posto hanno verificato se all'interno dell'edificio soprastante di nove piani ci fossero persone in difficoltà ed hanno portato al di fuori e messo in sicurezza alcune persone anziane.

Dopo aver domato le fiamme e circoscritto l'incendio, hanno smaltito il denso fumo che aveva invaso le scale con un estrattore di fumo.

Non siano, al momento, notizia di feriti e/o persone intossicate dal fumo.

Visto l'orario ed il traffico intenso si è reso necessario anche l'intervento della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

IN AGGIORNAMENTO