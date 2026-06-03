Catania, incendio in una palazzina: una persona salvata dai Vigili del Fuoco

Il rogo è divampato nella mansarda di un edificio a due elevazioni nel cuore di Catania.

Paura nel tardo pomeriggio a Catania, dove un incendio è divampato all’interno di una palazzina di due piani in piazza Agatino Malerba, nei pressi dell’incrocio tra via Di Prima e via Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. A supporto sono state inviate anche una squadra del Distaccamento Sud, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale del Comando Provinciale.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato nella mansarda dello stabile. Una persona residente nell’appartamento interessato dall’incendio è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Presenti nell’area anche gli agenti della Polizia di Stato.