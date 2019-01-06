CATANIA: INCENDIO IN UNO STABILE, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Un vasto incendio ha interessato questa sera la copertura di uno stabile di due piani in Via Merlino 55 Catania, all'angolo con via Stella.Lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in...

A cura di Redazione 06 gennaio 2019 23:06

Condividi