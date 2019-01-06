95047

CATANIA: INCENDIO IN UNO STABILE, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Un vasto incendio ha interessato questa sera la copertura di uno stabile di due piani in Via Merlino 55 Catania, all'angolo con via Stella.Lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in...

A cura di Redazione Redazione
06 gennaio 2019 23:06
CATANIA: INCENDIO IN UNO STABILE, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO -
Dintorni
Condividi

Un vasto incendio ha interessato questa sera la copertura di uno stabile di due piani in Via Merlino 55 Catania, all'angolo con via Stella.

Lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco.

L'incendio tutt'ora in corso sta impegnando diverse squadre di Vigili del Fuoco, con 4 autobotti, un'autoscala, ed un mezzo con braccio telescopico tridimensionale.

Al momento non abbiamo notizia di persone coinvolte e non è ancora possibile risalire alle cause dell'incendio.

Sul posto personale della Polizia Municipale e Polizia di Stato.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047