CATANIA: INCENDIO IN UNO STABILE, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
Un vasto incendio ha interessato questa sera la copertura di uno stabile di due piani in Via Merlino 55 Catania, all'angolo con via Stella.
Lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco.
L'incendio tutt'ora in corso sta impegnando diverse squadre di Vigili del Fuoco, con 4 autobotti, un'autoscala, ed un mezzo con braccio telescopico tridimensionale.
Al momento non abbiamo notizia di persone coinvolte e non è ancora possibile risalire alle cause dell'incendio.
Sul posto personale della Polizia Municipale e Polizia di Stato.