Incendio in via Caracciolo a Catania: a fuoco due auto e un ciclomotore

Le fiamme sono divampate questa mattina coinvolgendo due autovetture e un ciclomotore

Momenti di concitazione questa mattina in via Caracciolo, a Catania, dove un incendio ha interessato due autovetture e un ciclomotore.

L’allarme è scattato dopo che le fiamme hanno avvolto i mezzi parcheggiati nella zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno avviato le operazioni di spegnimento per circoscrivere rapidamente l’incendio e impedire che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o alle strutture presenti nelle vicinanze.

Una volta domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le necessarie verifiche di sicurezza negli edifici vicini, accertando le condizioni dell'area interessata dall'incendio.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti né persone coinvolte. Restano invece da valutare i danni riportati dai mezzi interessati dalle fiamme.

Sul luogo dell'intervento è presente anche personale della Polizia di Stato, impegnato negli accertamenti di competenza e nella ricostruzione di quanto accaduto.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Non è quindi al momento possibile stabilire con certezza l'origine del rogo.