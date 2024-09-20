CATANIA, INCENDIO IN VIA RUGGERO DI LAURIA: CONTATORI ELETTRICI IN FIAMME, EVACUATO EDIFICIO CON UFFICI

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nella giornata odierna per domare un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio condominiale situato al civic...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nella giornata odierna per domare un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio condominiale situato al civico 81 di via Ruggero di Lauria, a Catania.

L'intervento ha visto la partecipazione della squadra del Distaccamento Nord e di una squadra inviata dalla Sede Centrale. Sul posto è stata utilizzata anche un’autoscala, e il personale del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) è stato chiamato a monitorare i prodotti della combustione, per prevenire eventuali rischi per la salute e l'ambiente circostante.

Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, e l'edificio, che ospita anche numerosi uffici, è stato messo in sicurezza. Tuttavia, il fumo denso e i prodotti della combustione hanno invaso completamente il vano scale, rendendolo inagibile. Per ripristinare la fruibilità delle scale agli occupanti dell'edificio, i soccorritori hanno fatto ricorso a motoventilatori.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia di Stato, i sanitari del Servizio 118 e personale di Enel Distribuzione, per garantire la sicurezza degli impianti e valutare i danni elettrici. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l'area rimane sotto controllo per ulteriori verifiche e misure preventive.