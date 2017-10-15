95047

CATANIA: INCENDIO NEL DEPOSITO AMT - FOTO

Un incendio è divampato, nel tardo pomeriggio di ieri , all'interno dell’auto rimessa dell’AMT di Catania in via Plebiscito.Il rogo, sviluppatosi per cause in fase di accertamento, ha interessato due...

15 ottobre 2017 10:14
Un incendio è divampato, nel tardo pomeriggio di ieri , all'interno dell’auto rimessa dell’AMT di Catania in via Plebiscito.

Il rogo, sviluppatosi per cause in fase di accertamento, ha interessato due autovetture parcheggiate all’interno di uno dei corpi di fabbrica che è stato danneggiato dalle fiamme.

L’incendio è stato domato dalle squadre accorse dal vicino Comando Provinciale e dal distaccamento Sud.

La tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze ulteriori ed il propagarsi dell’incendio all’intero edificio.

Sul posto anche personale sanitario del 118 e della Polizia Locale.

