CATANIA: INCENDIO NELLA ZONA INDUSTRIALE, A FUOCO DEPOSITO DI GIORNALI E RIVISTE - FOTO

Intorno alle 16,30 di oggi pomeriggio, due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, del distaccamento Sud e del distaccamento di Paternò, sono intervenute nella Decima Strada della Zona Industriale di Catania per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un deposito per la distribuzione di giornali e riviste.

Sul posto è stato necessario far giungere anche alcune autobotti di supporto.

L' incendio è sotto controllo e le cause che lo hanno originato sono in fase di accertamento..