CATANIA: INCENDIO QUESTA MATTINA, IN UN RISTORANTE DI VIA SAN GIULIANO

Intorno alle ore 06,00 di questa mattina, la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania dei Vigili del fuoco di Catania è stata allertata da un passante che vedeva uscire del fumo da un locale ristorante in via di San Giuliano a Catania.

Sul posto è intervenuta una squadra della Sede Centrale del Comando Provinciale, delle autobotti di rincalzo ed un carro logistico.

Le fiamme hanno interessato il vano cucina e sprigionato una grande quantità di fumo, per la quale, a scopo precauzionale, sono stati evacuati una trentina di ospiti dall'albergo sovrastante.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Non abbiamo avuto notizie di persone ferite o intossicate.

Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato per quanto di competenza.