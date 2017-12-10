CATANIA: Incidente alla circonvallazione, travolto e ucciso un pedone
Intorno alle ore 21, si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla circonvallazione di Catania all'altezza del rifornimento di via Lorenzo Volano, dopo la rotonda Nesima ,in direzione Ognina....
A cura di Redazione
10 dicembre 2017 22:22
Intorno alle ore 21, si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla circonvallazione di Catania all'altezza del rifornimento di via Lorenzo Volano, dopo la rotonda Nesima ,in direzione Ognina.
Un pedone è stato travolto da un’auto e ucciso.
Traffico completamente bloccato.
Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine.
IN AGGIORNAMENTO