CATANIA: Incidente alla circonvallazione, travolto e ucciso un pedone

10 dicembre 2017 22:22
Intorno alle ore 21, si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla circonvallazione di Catania all'altezza del rifornimento di via Lorenzo Volano, dopo la rotonda Nesima ,in direzione Ognina.

Un pedone è stato travolto da un’auto e ucciso.

Traffico completamente bloccato.

Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine.

IN AGGIORNAMENTO

