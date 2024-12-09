CATANIA, INCIDENTE ALLA ROTATORIA DEL GARIBALDI NESIMA: AUTO SI RIBALTA, FERITO IL CONDUCENTE

Nel pomeriggio di ieri, giornata della festa dell’Immacolata Concezione, si è verificato un incidente stradale nei pressi della rotatoria dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.Un’automobile si è r...

Nel pomeriggio di ieri, giornata della festa dell’Immacolata Concezione, si è verificato un incidente stradale nei pressi della rotatoria dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Un’automobile si è ribaltata su un fianco, causando il ferimento, per fortuna lieve, del conducente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito.

L’episodio è stato riportato sulla pagina Facebook di “Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SCpA” .

In seguito, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e provveduto a riposizionarlo e rimuoverlo, garantendo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza nella zona.

Il sinistro ha comportato alcuni rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, ma la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità.

Le cause dell’incidente e la ricostruzione esatta della dinamica sono ora al vaglio degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale etnea, che hanno eseguito i rilievi sul posto.

L’incidente ha suscitato preoccupazione, ma grazie alla rapida gestione dell’emergenza non si sono verificati ulteriori disagi.