CATANIA, INCIDENTE ED AUTO A FUOCO IN TANGENZIALE
Disagi per chi sta percorrendo nella mattinata di oggi, 26 Marzo 2023 la tangenziale di Catania.Un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Misterbianco , fortunatamente secondo le infor...
Disagi per chi sta percorrendo nella mattinata di oggi, 26 Marzo 2023 la tangenziale di Catania.
Un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Misterbianco , fortunatamente secondo le informazioni in nostro possesso non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, invece si registrano forti disagi per chi stava percorrendo la tangenziale in direzione Siracusa.
Emmessimo incidente intorno alle ore 12.30 sempre in direzione Misterbianco, subito dopo i caselli autostradali, per cause ancora da accertare, una vettura è stata avvolta all'improvviso dalle fiamme, andando completamente distrutta.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato dal rogo.
A spegnere l’incendio e mettere in sicurezza stradale sono intervenuti i i Vigili del fuoco.