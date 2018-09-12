CATANIA: INCIDENTE IN TANGENZIALE NEI PRESSI SVINCOLO SAN GIOVANNI GALERMO, TRAFFICO BLOCCATO
A cura di Redazione
12 settembre 2018 07:44
Incidente pochi minuti fa, nella tangenziale di Catania, nei pressi dello Svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Misterbianco.
Ad essere coinvolti un Audi A4 e una Kawasaki Z 750
Sul luogo dell’incidente si sono precipitati le forze dell’ordine, e alcune ambulanze per soccorrere eventuali feriti.
Non sono ancora disponibili, informazioni sulle condizioni dei conducenti e di altre persone che si trovavano a bordo dei due mezzi.
Traffico fortemente rallentato in direzione Siracusa
IN AGGIORNAMENTO