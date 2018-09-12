95047

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2018 07:44
CATANIA: INCIDENTE IN TANGENZIALE NEI PRESSI SVINCOLO SAN GIOVANNI GALERMO, TRAFFICO BLOCCATO -
Incidente pochi minuti fa, nella tangenziale di Catania, nei pressi dello Svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Misterbianco.

Ad essere coinvolti un Audi A4 e una Kawasaki Z 750

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati le forze dell’ordine,  e alcune ambulanze per soccorrere eventuali feriti.

Non sono ancora disponibili, informazioni sulle condizioni dei conducenti e di altre persone che si trovavano a bordo dei due mezzi.

Traffico fortemente rallentato in direzione Siracusa

IN AGGIORNAMENTO

