A causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, si registra traffico rallentato con code lungo la carreggiata in direzione Catania Nord del Raccordo Autostradale 15 “Tangenziale Ovest di Catania”. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo di San Giorgio, al km 12,900 della statale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di emergenza, e per le attività di rilievo del sinistro. Ultimate le operazioni di rilievo e la rimozione dei veicoli incidentati sarà ripristinata tempestivamente la regolare circolazione.

Catania, incidente in Tangenziale: scontro tra due veicoli, traffico in tilt