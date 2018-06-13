CATANIA: INCIDENTE IN TANGENZIALE, TRAFFICO RALLENTATO DIREZIONE MESSINA
CATANIA: INCIDENTE IN TANGENZIALE, TRAFFICO BLOCCATO DIREZIONE MESSINA
A cura di Redazione
13 giugno 2018 13:10
Incidente in tangenziale all'altezza svincolo San Giovanni Galermo nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco e Svincolo S.Giovanni Galermo.
I mezzi coinvolti sarebbero tre: due auto e uno scooter.
I feriti sarebbero due, che erano a bordo del mezzo a due ruote.
Sul posto i soccorsi, atterrato pure l’elisoccorso
FORTE RALLENTAMENTI
In aggiornamento