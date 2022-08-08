CATANIA. INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, UN’AUTO SI RIBALTA: CODE E TRAFFICO IN TILT

FLASHGrave incidente nel pomeriggio di oggi, 08 Agosto 2022 a Catania.Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata su un lato in Via Cristoforo Colombo nella strada che dal "Faro" alla p...

FLASH

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 08 Agosto 2022 a Catania.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata su un lato in Via Cristoforo Colombo nella strada che dal "Faro" alla playa di Catania porta a piazza Alcalà

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 e, secondo le prime informazioni il conducente non ha riportato gravi ferite.

Sul posto si è comunque reso necessario l’intervenuto dei sanitari del 118 e della Polizia Municipale per i rilievi e il controllo del traffico, che sta subendo forti rallentamenti