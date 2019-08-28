CATANIA: INCIDENTE MORTALE A LIBRINO

FLASHGravissimo incedente si è verificato in via Castagnola, nel quartiere Librino, oggi pomeriggio intorno le ore 16.30.Per cause in via di accertamento uno Scooter SH con due persone a bordo, perden...

FLASH

Gravissimo incedente si è verificato in via Castagnola, nel quartiere Librino, oggi pomeriggio intorno le ore 16.30.

Per cause in via di accertamento uno Scooter SH con due persone a bordo, perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro un palo per poi finire sull'asfalto.

Purtroppo tragico il bilancio, un uomo di circa 40 anni morto sul corpo e una donna ferita in modo grave.

Il quarantenne ha prima sbattuto la testa contro il palo della fermata dell'autobus, successivamente ha sbattuto contro il lampione nelle immediate vicinanze, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ferita la passeggera in modo grave, immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale per le cure del caso.

Pare che la coppia non avesse il casco.

Ancora, non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto due ambulanze, la polizia e la Polizia Municipale di Catania.

Gianluca Ruffino.