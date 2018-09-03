CATANIA: INCIDENTE MORTALE ALLA CIRCONVALLAZIONE
A cura di Redazione
03 settembre 2018 08:27
Grave incidente questa mattina in viale Odorico de Pordenone,, alla circonvallazione, in direzione Ognina.
Secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo, di circa 80enne che stava attraversando la strada.
Non sono ancora note le generalità della vittima né le dinamiche dell'impatto. L'accaduto sta creando una pesante congestione del traffico veicolare.
Sul posto i soccorsi
IN AGGIORNAMENTO