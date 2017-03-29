CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN VIA ACQUICELLA, MUORE UN 33 ENNE

Un altro pomeriggio che si chiude in tragedia a Catania. A rimetterci la vita, questa volta, è stato G.B, 33enne che è nato e viveva a Catania.L’incidente è avvenuto in via Acquicella Porto, lo scoote...

Un altro pomeriggio che si chiude in tragedia a Catania. A rimetterci la vita, questa volta, è stato G.B, 33enne che è nato e viveva a Catania.

L’incidente è avvenuto in via Acquicella Porto, lo scooter del ragazzo si è violentemente scontrato con un’automobile e per lui c’è stato poco da fare,

Inutili i soccorsi, sembra che il ragazzo sia morto nell’impatto. Sul posto stanno operando polizia e vigili urbani che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.