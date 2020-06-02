Un Incidente mortale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio in viale Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Canalicchio a Catania, in direzione San Gregorio.Dalle notizie in nostro possess...

Un Incidente mortale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio in viale Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Canalicchio a Catania, in direzione San Gregorio.

Dalle notizie in nostro possesso, pare che un motociclista abbia perso, per cause ancora non note, il controllo del proprio mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail perdendo così la vita. A nulla è valso l'immediato arrivo sul posto del 118.

La vittima è un 40 enne le cui iniziali sono L.L.F., al momento non abbiamo altre info.

Al momento il traffico e stato bloccato e deviato in direzione Catania chiudendo il tratto tra lo svincolo Canalicchio e lo svincolo di San Gregorio che si allaccia alla A18 Messina - Catania.

Sul posto la polizia stradale per gli accertamenti del caso e l Anas per regolare il traffico.

CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN VIALE MEDITERRANEO

