CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN ZONA INDUSTRIALE MUORE 25 ENNE
A cura di Redazione
14 aprile 2017 10:27
Un morto e alcuni feriti. Pesante il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 55 in territorio di Misterbianco. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro. Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la polizia municipale
IN AGGIORNAMENTO