95047

CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN ZONA INDUSTRIALE MUORE 25 ENNE

Un morto e alcuni feriti. Pesante il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 55 in territorio di Misterbianco. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro. Sul posto...

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2017 10:27
CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN ZONA INDUSTRIALE MUORE 25 ENNE -
Dintorni
Condividi

Un morto e alcuni feriti. Pesante il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 55 in territorio di Misterbianco. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro. Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047