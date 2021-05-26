CATANIA. INCIDENTE MORTALE, MUORE CICLISTA DI 29 ANNI
Incidente mortale oggi, 26 Maggio 2021 a Catania.
Un uomo di 29 anni mentre percorreva la via Passo Gravina in bicicletta, è venuto a contatto con un altro mezzo, probabilmente un’auto ed a causa dell'impatto è caduto violentemente a terra.
Rimane da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro fatale, da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto.
Inutili i tentativi di rianimare sul posto il giovane. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.
Le generalità non sono ancora state rese note dalle autorità competenti.
Il traffico interessato dal sinistro è andato in tilt per ore per consentire le operazioni di soccorso e per permettere i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.