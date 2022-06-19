CATANIA, INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA ETNEA: MORTI UN 31ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA E UN 21ENNE DI ENNA

Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all'1 .50, nella parte alta di vie Etnea, nell'intersezione di svolta con via Sacro Cuore, a Catania.Un'autovett...

Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all'1 .50, nella parte alta di vie Etnea, nell'intersezione di svolta con via Sacro Cuore, a Catania.

Un'autovettura Opel si è scontrata con una moto Ducati di grossa cilindrata.

Nel violentissimo scontro ha perdere la vita, Antonino Vitelli, 30 anni, originario di Motta Sant’Anastasia il conducente della moto, per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare, morto sul colpo.

Deceduto insieme a lui anche il passeggero, S.L., originario di Enna che abitava nel capoluogo etneo: non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118.

Il guidatore dell'automobile (G.K.) e la passeggera(D.F.) sono stati medicati per ferite al pronto soccorso del Policlinico.

I veicoli sono stati sequestrati e le salme delle due vittime, al momento, si trovano al Cannizzaro.

Pare che i due giovani stavano rientrando a casa dopo il turno a lavoro.

Sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per i due giovani: "Oggi giorno 19/06/2022 scrive il fratello è un altro giorno in cui un altro pezzo del mio cuore se ne andato in cielo insieme a te. Tu fratellino mio con il tuo modo di fare coccolone e abbraccia tutti tu che oggi andato in cielo solo in mezzo alla strada senza nessuno che ti potesse coccolare e abbracciare. Oggi te ne sei andato in silenzio ma con un trambusto nel mio petto e cervello con 300000000 di domande e senza nemmeno una risposta. Mi sembra un brutto sogno da cui mi vorrei svegliare e venirti abbracciare nel tuo letto. Ma so che tu questo non succederà più. TI AMO FRATELLINO MIO", partecipa al dolore il rione "casa Normanna" : "Il rione si stringe al dolore della famiglia Vitelli per la tragica perdita di Antonino, ex componente del gruppo Musici Che Sant’Anastasia possa vegliare su di lui