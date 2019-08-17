CATANIA: INCIDENTE STRADALE ALLA PLAYA, SUV CON SEI MINORENNI SI RIBALTA
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio al villaggio Ippocampo di mare, alla Plaia.Un suv con a bordo sei minorenni si è cappottato finendo fuoristrada contro un albero, dopo aver oltr...
A cura di Redazione
17 agosto 2019 16:52
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio al villaggio Ippocampo di mare, alla Plaia.
Un suv con a bordo sei minorenni si è cappottato finendo fuoristrada contro un albero, dopo aver oltrepassato un muretto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i giovani consegnandoli alle ambulanze del 118, e la polizia municipale per i rilievi del caso.
Sono in corso accertamenti sull'identità e l'età del guidatore, che pare sia minorenne.
CATANIA: INCIDENTE STRADALE ALLA PLAYA, SUV CON SEI MINORENNI SI RIBALTA