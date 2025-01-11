CATANIA – INCIDENTE SUL LAVORO IN VIALE VITTORIO VENETO: OPERAIO CADE DA UNA SCALA MENTRE RIMUOVE LE LUMINARIE DI NATALE, FERITO

Un operaio di una ditta privata è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel viale Vittorio Veneto a Catania.L'uomo, sembra per rimuovere delle luminarie di Natale, era salito su una scala...

Un operaio di una ditta privata è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel viale Vittorio Veneto a Catania.

L'uomo, sembra per rimuovere delle luminarie di Natale, era salito su una scala metallica appoggiata su un palo della luce per l'illuminazione stradale che all'improvviso ha ceduto.

L'operaio è caduto sull'asfalto.

Soccorso da personale del 118 è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico universitario. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti vigili urbani e agenti delle Volanti della Questura e del commissariato Borgo Ognina.