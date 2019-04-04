CATANIA: INCIDENTE SUL VIALE MEDITERRANEO, LUNGHE CODE - FOTO
A cura di Redazione
04 aprile 2019 15:04
Scontro tra tre vetture, una Fiat Punto una Ford Focus ed una Fiat Croma, intorno alle ore 14.20 in direzione Catania del viale Mediterraneo, la bretella che collega la città alle autostrade e ai paesi etnei.
L'impatto è avvenuto subito dopo lo svincolo Canalicchio,
Non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per i rilievi del caso
Grave congestionamento del traffico ed attualmente si è creata una lunga fila
IN AGGIORNAMENTO