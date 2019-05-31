95047

CATANIA: INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE, AUTO CONTRO PALO

Incidente stradale si è verificato questa notte in via Andrea Doria, sulla circonvallazione di Catania, nei pressi della cittadella universitaria.Una Renault Modus per cause ancora da accertare, si è...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2019 22:53
CATANIA: INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE, AUTO CONTRO PALO -
News
Condividi

Incidente stradale si è verificato questa notte in via Andrea Doria, sulla circonvallazione di Catania, nei pressi della cittadella universitaria.

Una Renault Modus per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione, secondo le primissime informazioni,  si tratterebbe di incidente autonomo.

Ancora da stabilire i motivi che hanno provocato la perdita di controllo della guida al conducente.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovettura.

Sul posto la Polizia per i rilievi e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047