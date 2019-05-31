CATANIA: INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE, AUTO CONTRO PALO
Incidente stradale si è verificato questa notte in via Andrea Doria, sulla circonvallazione di Catania, nei pressi della cittadella universitaria.
Una Renault Modus per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione, secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di incidente autonomo.
Ancora da stabilire i motivi che hanno provocato la perdita di controllo della guida al conducente.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovettura.
Sul posto la Polizia per i rilievi e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
IN AGGIORNAMENTO