Catania, incidente sulla circonvallazione: auto sul marciapiede, traffico rallentato verso Ognina

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, un incidente stradale si è verificato lungo la circonvallazione di Catania, nel tratto nei pressi di San Nullo, sulla carreggiata in direzione Ognina.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte alcune vetture. Come si vede anche dalla foto giunta alla nostra redazione, una delle auto è finita parzialmente sul marciapiede, mentre gli altri mezzi coinvolti sono rimasti sulla carreggiata.

Al momento non risulterebbero persone ferite, ma la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

L'episodio sta causando rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la circonvallazione, particolarmente trafficata nel pomeriggio, soprattutto per chi procede in direzione Ognina.

Si raccomanda agli automobilisti in transito nella zona di procedere con prudenza e di prestare attenzione ai rallentamenti.

Situazione in aggiornamento.