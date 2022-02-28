CATANIA. INCIDENTE TRA AUTO DEI CARABINIERI, SMART E SCOOTER: MORTO MOTOCICLISTA 25 ENNE

Un 25enne A. M. alla guida di uno scooter è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto all'incrocio del viale Mario Rapisardi e di via Giovanni Lavaggi a Catania in cui sono rimasti coinv...

Un 25enne A. M. alla guida di uno scooter è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto all'incrocio del viale Mario Rapisardi e di via Giovanni Lavaggi a Catania in cui sono rimasti coinvolti anche una pattuglia del radiomobile dei carabinieri e una Smart.

Nello scontro sono rimasti feriti due militari dell'Arma, uno dei quali è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco, entrambi medicati all'ospedale Garibaldi Centro, e la passeggera dello scooter, che è ricoverata all'ospedale San Marco, e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, che ha eseguito i rilievi e indaga sull'accaduto, un primo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart e la 'gazzella' dei carabinieri che, con lampeggiante e sirena attivi, stavano intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un'aggressione a un clochard.

L'auto dei militari dell'Arma avrebbe cambiato la 'traettoria' del percorso andando a impattare sullo scooter, con due persone a bordo, che sembra fosse fermo al semaforo dell'incrocio che era rosso. La 'gazzella' subito dopo sarebbe capotata e poi tornata a 'poggiarsi' sulle sue quattro ruote, ma schiantandosi contro delle vetture che erano posteggiate.

Sul posto per coordinare le indagini della polizia locale è intervenuto il sostituto procuratore di turno.