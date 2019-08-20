CATANIA, INFERMIERA INSEGUITA E AGGREDITA DA BRANCO DI RANDAGI AL POLICLINICO

Infermiera del Policlinico aggredita e inseguita da un branco di una decina di cani.Lo denuncia il Nursind che ha ricevuto formale segnalazione dalla lavoratrice sull’episodio accaduto il 16 agosto sc...

Infermiera del Policlinico aggredita e inseguita da un branco di una decina di cani.

Lo denuncia il Nursind che ha ricevuto formale segnalazione dalla lavoratrice sull’episodio accaduto il 16 agosto scorso.

Per fortuna e solo per puro caso non è accaduto il peggio.

Il segretario aziendale del Nursind, Marco Di Bartolo, ha scritto a prefettura, vigili urbani, Asp e azienda per chiedere un intervento urgente e per adottare le contromisure a tutela dei cittadini e dei lavoratori.

“Già con reiterate segnalazioni nei mesi passati, mai riscontrate – dice il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – ho informato gli uffici competenti dell’Asp 3 sul serio problema dei randagi, che in branco indisturbati all’interno del presidio ospedaliero Rodolico aggrediscono utenti e lavoratori. La situazione è ormai di grave pericolo.

Numerose le segnalazioni da parte di dipendenti che ogni sera a fine turno sono ostaggio degli animali che impediscono il raggiungimento delle proprie autovetture.

Tra l’utenza ricordiamo che ci sono anche bambini e donne in gravidanza.

Chiediamo, vista l’urgenza, un intervento tempestivo per scongiurare il peggio”.