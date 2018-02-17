CATANIA: Infermiere operava da anestesista, coinvolto personale dell'ospedale di Paternò

coinvolto personale dell'ospedale di Paternò

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, il Giudice per le indagini preliminari emetteva decreto di sequestro preventivo della struttura sanitaria “Centro di Medicina della Riproduzione e Infertilità” (C.R.I.) con sede in Catania, avendo riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da questo ufficio prospettati con riferimento ai reati di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e di abusivo esercizio della professione sanitaria, reiteratamente commessi, fino al gennaio 2015, da TORRISI Carlo e UCCELLO Corrado, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della struttura il primo (nonché medico specializzato in ginecologia e ostetricia) e di medico anestesista il secondo.

In particolare, le indagini coordinate da questo ufficio e delegate alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò, consistite in intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontri documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, hanno dimostrato che gli indagati, in concorso con un infermiere al tempo in servizio presso l’Ospedale SS. Salvatore di Paternò (PINA Antonio C., già indagato nel medesimo procedimento e sottoposto a misura cautelare personale nell’anno 2015) hanno redatto e sottoscritto i registri di alcuni interventi operatori avvenuti presso il C.R.I. attestando falsamente che erano stati eseguiti in presenza del medico anestesista UCCELLO, quando, invece, questi era assente ed era stato sostituito dall’infermiere PINA, così tra l’altro concorrendo con questi nel reato di abusivo esercizio della professione sanitaria.

Il sequestro preventivo è stato disposto dal G.I.P. in quanto è stato ritenuto concreto e attuale, stante la reiterazione delle condotte, il pericolo che la libera disponibilità della struttura in capo al TORRISI potesse agevolare la commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Unitamente al provvedimento di sequestro è stata disposta dal Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario al fine di assicurare continuità alla gestione dell’azienda, ma al contempo di salvaguardare la salute degli ignari pazienti.