CATANIA: INSEGUIMENTO DEI “LUPI” ALLA CIRCONVALLAZIONE, BLOCCATO ED ARRESTATO GIOVANE SPACCIATORE

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 22 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze s...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 22 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga, svolto ieri sera dagli uomini della Squadra Lupi nel quartiere Picanello, i militari hanno incrociato in via Emilio Praga una Citroen C3 con a bordo il 22enne il quale, visti i carabinieri, è fuggito imboccando con l’auto il vicino viale Ulisse, per poi cambiare senso di marcia alla prima rotonda in direzione di Misterbianco.

Inseguito, il pusher è stato bloccato all’altezza del civico 54 di viale Odorico da Pordenone luogo in cui i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire sotto il giubbotto e nelle tasche dei jeans indossati tre buste di plastica, contenenti complessivamente circa 150 grammi di marijuana, nonché una banconota da 20 euro.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.