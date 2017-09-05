CATANIA: INSEGUIMENTO IN CITTA' , ARRESTATO UN PLURIPREGIUDICATO
Nella nottata odierna, personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti arrestava il pluripregiudicato catanese VIOLA Salvatore, classe ’82, per resistenza a P.U.In particolare, gli operatori, in transito...
Nella nottata odierna, personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti arrestava il pluripregiudicato catanese VIOLA Salvatore, classe ’82, per resistenza a P.U.
In particolare, gli operatori, in transito nel quartiere San Giorgio, si davano all’inseguimento di una Fiat Panda, che alla loro vista aveva tentato di fuggire.
A bordo della vettura vi erano due uomini pluripregiudicati, che dopo un prolungato inseguimento per le strade del rione in questione, noncuranti del pericolo provocato agli utenti della strada e agli agenti di polizia, perdevano il controllo dell’utilitaria andando ad impattare violentemente con una vettura parcheggiata.
Gli operatori provvedevano a bloccare immediatamente i due malfattori, che rifiutavano le cure mediche venendo quindi condotti in Questura per gli accertamenti di rito.
L’autovettura su cui fuggivano i due non è risultata di provenienza furtiva ma nella disponibilità dello stesso arrestato per il quale il P.M. di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.
Inoltre, entrambi i soggetti, pregiudicati per vari reati tra i quali furto aggravato, venivano denunciati per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in quanto, all’interno dell’autovettura, venivano rinvenuti e sequestrati un paio di guanti in lattice e alcuni giraviti dei quali i rei non riuscivano a giustificare il possesso.