CATANIA. INSOSPETTABILE MODIFICAVA LE ARMI IN CASA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, coadiuvati dall’unità cinofila specializzata nella ricerca di armi (pastore tedesco “Athos”) e da un carabiniere qualificato “armaiolo”, hanno arrestato n...

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, coadiuvati dall’unità cinofila specializzata nella ricerca di armi (pastore tedesco “Athos”) e da un carabiniere qualificato “armaiolo”, hanno arrestato nella flagranza un catanese di 64 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine.

Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari hanno bussato alla porta dell’uomo, abitante nel cuore del quartiere San Cristoforo, dove all’interno dell’immobile, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

• 1 pistola semiautomatica modello 315 cal. 8 (c.d. "scacciaccani") priva di matricola e modificata quale arma da fuoco calibro 6,35, atta ad offendere;

• 1 carabina ad aria compressa cal. 4.5. marca Gamo con annesso cannocchiale (la cui eventuale modifica di potenza in joule oltre il limite consentito sarà oggetto di perizia);

• 8o pistole, fedeli riproduzioni giocattolo di armi vere, di diverso modello e funzionamento (semiautomatiche/gas), con relativo caricatore e tappo rosso, sequestrate preventivamente;

• 15 proiettili cal. 6,35 mm;

• 449 cartucce a salve cal. 8 mm; 41 colpi a salve per pistola a tamburo cal. 38 mm.

Le armi sequestrate saranno oggetto di perizia, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.