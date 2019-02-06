CATANIA: INSULTA I POLIZIOTTI DURANTE UN CONTROLLO, ARRESTATO

Nel pomeriggio di ieri agenti delle Volanti hanno arrestato il pregiudicato Angelo Torre (classe 1978), responsabile dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.L’uomo, in occasione di un...

Nel pomeriggio di ieri agenti delle Volanti hanno arrestato il pregiudicato Angelo Torre (classe 1978), responsabile dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, in occasione di un controllo, si è scagliato contro i poliziotti, insultandoli; inoltre, dopo un più approfondito accertamento, Torre è stato trovato in possesso di un taglierino, venendo, pertanto, indagato allo stato libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La posizione dell’uomo si è aggravata quando è pure risultato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno ma, essendo sprovvisto della “carta di permanenza” che aveva l’obbligo di presentare ai poliziotti, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Accompagnato in questura, del fatto è stato informato il Pm di turno il quale ha convalidato l’arresto e ha disposto l’immediata liberazione dell’uomo.