CATANIA: INTERCETTATO CORRIERE, TRASPORTAVA IN AUTO OLTRE MEZZO CHILO DI “COCAINA”
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Nicola NICIFORO, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’equipaggio della “gazzella”, nel pattugliare il quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più “importanti” del capoluogo etneo, ha riconosciuto e inseguito il pusher mentre a bordo di una Smart For Two sfrecciava a tutta velocità in viale Tirreno.
Accortosi dell’autoradio che lo stava quasi per raggiugere, ha aperto il finestrino dell’auto per lanciare fuori dall’abitacolo una busta di plastica.
I carabinieri, notando il gesto, con una manovra repentina hanno prima impedito che il fuggitivo continuasse la sua corsa e poi recuperato la busta contenente circa 550 grammi di cocaina.
Gli operanti, perquisendo l’abitazione dell’arrestato, hanno inoltre rinvenuto del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in vendita.
La droga, del valore al dettaglio di oltre 60.000 euro, è stata sequestrata, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.