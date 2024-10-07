CATANIA.INVESTITA LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE, 22 ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

La circonvallazione di Catania continua ad essere teatro di gravi incidenti.A distanza di un anno dalla morte di Chiara Adorno, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, ieri un’altra stud...

La circonvallazione di Catania continua ad essere teatro di gravi incidenti.

A distanza di un anno dalla morte di Chiara Adorno, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, ieri un’altra studentessa è stata ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso del policlinico.

Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una studentessa straniera di 22 anni a Catania per l’Erasmus.

“Questo nuovo tragico episodio – dichiara Pina Alberghina, coordinatore Mpa a Catania – mette purtroppo in evidenza la necessità, oggi più che mai, di interventi strutturali che una volta per tutte aiutino non solo a prevenire, in questa arteria cruciale della città, tragedie di tal genere, consentendo un attraversamento sicuro di giovani studenti e altri residenti, ma anche a rendere più fluido il traffico in questo tratto dove quotidianamente si registrano ingorghi e rallentamenti”.

L’esponente di Mpa ricorda come in più circostanze siano state denunciate le criticità che investono questa parte della città, avanzando diverse proposte per nuovi interventi infrastrutturali, sia in prossimità dell’ingresso del Pronto Soccorso del policlinico che, proprio lo scorso anno, per l’attraversamento pedonale della stessa Circonvallazione.

“In questo senso – conclude – si ricorda l’iniziativa del nostro capogruppo Orazio Grasso che ha chiesto il ripristino del cavalcavia di attraversamento.

La conferma è giunta purtroppo nella giornata di ieri: l’installazione di semafori e autovelox non ha sortito l’effetto sperato”.