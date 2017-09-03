CATANIA: ISPETTORE DEI VIGILI PICCHIATO DA RAGAZZI

E' accaduto ieri sera a Catania ad un ispettore della Polizia Municipale, impiegato alla chiusura di via del Rotolo.All'origine del gesto, così come spiegato dal sindaco Bianco su Facebook, ci sarebbe...

E' accaduto ieri sera a Catania ad un ispettore della Polizia Municipale, impiegato alla chiusura di via del Rotolo.

All'origine del gesto, così come spiegato dal sindaco Bianco su Facebook, ci sarebbe una lite a seguito del divieto imposto dall'ispettore al passaggio di un motorino col conducente senza casco.

Una volta tornato indietro, pare che il giovane sia poi tornato sul posto "spalleggiato" da un gruppo di persone con cui ha aggredito il vigile urbano, colpendolo più volte alla testa. L'ispettore, che ha perso molto sangue così come riporta una nota dell'Amministrazione Bianco, è stato quindi trasportato all'ospedale Cannizzaro dove si trova ancora ricoverato. "Insieme alla Polizia - afferma il sindaco di Catania Enzo Bianco - si sta indagando per risalire ai responsabili di questo vile gesto".