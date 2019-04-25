CATANIA: L’8 MAGGIO TORNA “UN GOAL PER LA SOLIDARIETA'”

Si terrà mercoledi 08 Maggio alle ore 10:00 allo stadio ‘’Angelo Massimino’’ di Catania, la 14° edizione di “Un goal per la solidarietà”.La manifestazione ideata da Luca Napoli per aiutare le associaz...

Si terrà mercoledi 08 Maggio alle ore 10:00 allo stadio ‘’Angelo Massimino’’ di Catania, la 14° edizione di “Un goal per la solidarietà”.

La manifestazione ideata da Luca Napoli per aiutare le associazioni benefiche e i cittadini in difficoltà di Catania, divenuta negli anni un appuntamento fisso e di notevole caratura negli eventi di beneficienza. La presentazione ufficiale con una affollatissima conferenza stampa tenuta nella Sala Giunta del Comune di Catania.

Alla conferenza, hanno partecipato il Sindaco di Catania e metropolitano Salvo Pogliese, il titolare dell’agenzia Italia Eventi Luca Napoli, organizzatore della manifestazione, l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, il responsabile dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale Dott. Gianpiero Scuderi, la squadra di calcio delle All Stars Sicilia al completo, il responsabile della comunicazione del Calcio Catania Angelo Scaltriti, il dott. Angelo Maugeri di Ecogruppo Italia e tutti i partner dell’evento. A condurre il tutto lo showman Ruggero Sardo che sarà anche lui in campo giorno 8.

Il Trofeo Ecogruppo Italia è un quadrangolare di beneficenza che si giocherà tra la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Stars Siciliane, la nazionale giornalisti ed una formazione di partner dell’evento chiamata ‘’Dream Team’’. La madrina dell’evento sarà la bellissima showgirl e modella Cristina Buccino, mentre, a grande richiesta, la star del web Ludovica Pagani sarà nuovamente presente e presenterà il suo libro in anteprima davanti ai suoi fans.

A poche settimane dall’evento, da segnalare che la tribuna A dello stadio ‘’Angelo Massimino’’ risulta esaurita, di conseguenza sono disponibili i tagliandi della tribuna B, in caso di ‘’tutto esaurito’’ nelle tribune è prevista l’apertura della curva sud, al fine di favorire l’afflusso del pubblico per chi viene da fuori Catania. “Dobbiamo certamente fare un plauso a Luca Napoli – dichiara Salvo Pogliese sindaco di Catania – per un evento di valenza nazionale che porta un sorriso a tante famiglie catanesi, e oltre ad aiutare i più bisognosi, mette in risalto la nostra città in un evento diventato ormai di rilevanza nazionale”.

“Fino a quando avremo questo seguito e queste forti emozioni, sia per l’organizzazione, sia per ciò che porta alla città – dichiara l’organizzatore Luca Napoli – siamo sicuri che abbiamo colto nel segno. Tra l’altro, gli ospiti di rilievo che partecipano all’evento danno a questa manifestazione un rilevanza di carattere nazionale”.

Tra le star passate nell’evento, ricordiamo Elisabetta Gregoraci, Raffaella Fico, Giorgia Palmas, Aida Yespica, Diego Simeone, Sinisa Mihajlovic, Davide Baiocco, Gionatha Spinesi, Francesco Lodi e tanti altri.