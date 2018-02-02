CATANIA: La Candelora d'Oro a Fiorello - VIDEO
https://www.facebook.com/sindacobianco/videos/984238328395562/VIDEO DALLA PAGINA FACEBOOK DEL SINDACO DI CATANIA Lo showman siciliano in Municipio a Catania per ricevere il prestigioso premio nell'amb...
A cura di Redazione
02 febbraio 2018 22:01
https://www.facebook.com/sindacobianco/videos/984238328395562/
VIDEO DALLA PAGINA FACEBOOK DEL SINDACO DI CATANIA
Lo showman siciliano in Municipio a Catania per ricevere il prestigioso premio nell'ambito dei festeggiamenti agatini. Per lui folla di pubblico e applausi